'Os Últimos Jedi' é o melhor episódio de 'Star Wars' em anos

Se, ao invés de quatro estrelas, a avaliação fosse de quatro lágrimas para os filmes muito emocionantes, Star Wars - Os Últimos Jedi, que estreia na madrugada desta quinta, 14, ganharia as quatro.



Pode parecer exagerado, mas o filme de Rian Johnson é o melhor desde a mítica trilogia iniciada em 1977, e que prosseguiu em 1980 e 83. Aquela primeira trilogia virou, cronologicamente, a segunda. Ainda tem os melhores filmes de todos - O Império Contra-Ataca, de Irvin Kershner, e O Retorno do Jedi, de Richard Marquand.



Pois bem - com ação, humor, romance e suspense, e somando a tudo isso a densidade de uma verdadeira tragédia familiar, Os Últimos Jedi é o melhor episódio em anos, incluindo o spin-off anterior. É muito bem escrito, dirigido e interpretado.



Adam Driver pode ser feio como o diabo, sorry, mas é um ator extraordinário. Oscar Isaac, John Beyoga, Daisy Ridley são ótimos. E, para os fãs, rever Mark Hamill e Carrie Fisher, a princesa Leia, é a glória. A força continua!



