Magazine Orquestra Sinfônica Jovem leva 'Três Tenores In Concert' ao Teatro Sesi Apresentação terá solos de cantores líricos com atuação em Goiânia

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás apresenta o espetáculo Três Tenores In Concert, sob a regência do maestro Eliel Ferreira. O concerto terá participação do austríaco Felix Emanuel Bauer e dos brasileiros Hélenes Lopes e Hudson Ayres. O evento será nesta terça-feira (2), às 20 horas, no Teatro Sesi. A entrada são dois quilos de alimentos não perecíveis ou um li...