Magazine Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás topou o desafio orquestrado

Sob batuta do maestro Eliel Ferreira, a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás também foi desafiada a imergir no heavy metal para a criação do show. Foram diversos ensaios com e sem a Heaven’s Guardian e estudos de partituras e composições para que se desenvolvesse todo o processo de imersão aos singles do grupo. A orquestra foi fundada em 2001 e realiza concertos desde cidade...