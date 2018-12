Magazine Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás se apresenta com trilhas de Hollywood Sob regência do maestro Eliel Ferreira, concerto traz clássicos das telonas neste domingo no Teatro Goiânia

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (OSJG) apresenta o concerto Música e Cinema neste domingo, às 11 horas, no Teatro Goiânia. O programa inclui temas de filmes, como Star Wars, Indiana Jones, Missão Impossível, Piratas do Caribe, Frozen, Perfume de Mulher, Mamma Mia, entre outros. A regência é do maestro Eliel Ferreira. A entrada é franca. Segundo o ma...