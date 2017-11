Orquestra Sinfônica de Goiânia se apresenta concerto em homenagem ao Dia do Músico

A Orquestra Sinfônica de Goiânia se apresenta nesta terça-feira, às 20 horas, em comemoração ao Dia do Músico, no Teatro Sesi. Sob regência do maestro paulista Cláudio Cohen (foto), o espetáculo conta com participação dos solistas Rodrigo de Oliveira, no violino, Érico Bezerra, no piano, e Marcos Almeida, na flauta. O repertório inclui músicas dos compositores Zoltán Kodály, com Danças de Galanta, Max Bruch, com Concerto para Violino em Sol Menor, e Ravel Maurice, com Concerto para Piano em Sol Maior. Os ingressos são a doação de dois quilos de alimentos ou um livro literário. Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0800.