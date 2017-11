Orquestra Sinfônica de Goiânia realiza concerto em homenagem ao Dia do Músico

A Orquestra Sinfônica de Goiânia realizará um concerto nesta terça-feira, 21 de novembro, em homenagem ao Dia do Músico.

Com regência de Cláudio Cohen e solos dos vencedores do I Concurso Nacional de Jovens Solistas da OSGO, Rodrigo de Oliveira (violino) e Érico Bezerra (piano), o evento será realizado no Teatro Sesi. No programa, Kodály (Danças de Galánta), Bruch (Concerto para Violino em Sol Menor) e Ravel (Concerto para Piano em Sol Maior).

A entrada é de 2 kg de alimento não perecível ou um livro literário.

Concerto Orquestra Sinfônica de Goiânia

Data: 21/11/17

Horas: 20h

Local: Teatro Sesi -Av. João Leite, 1013 - Santa Genoveva

Contato: (62) 3269-0810

