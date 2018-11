Magazine Orquestra Filarmônica de Goiás fará apresentação no Palácio da Música

A Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG) volta a se apresentar no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer. O concerto, sob a regência do maestro britânico Neil Thomson, será neste domingo (25), às 11 horas. A entrada é franca. O repertório traz um clássico das trilhas sonoras de cinema: a abertura de Os Cowboys, tema escrito pelo consagrado com...