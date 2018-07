Magazine Orquestra Filarmônica abre temporada nacional Turnê pelo País se inicia por Goiânia, com solo no violino de Luiz Filip e apresentação no Teatro Rio Vermelho

A Orquestra Filarmônica de Goiás inicia nova turnê nacional nesta quarta-feira. A primeira apresentação será no Teatro Rio Vermelho, às 20h30, com entrada franca. A regência será do maestro titular Neil Thomson e o concerto conta com a participação do violinista brasileiro Luiz Filip (foto), 33 anos, que acompanhará os músicos durante toda a jornada.Na sequência,...