Orquestra com repertório de Mendelssohn & Brahms

A Orquestra Sinfônica de Goiânia, sob a regência do maestro convidado Gottfried Engels (foto), apresenta o concerto Mendelssohn & Brahms nesta terça-feira, às 20 horas, no projeto Terça no Teatro Sesi. Para a abertura do programa foi selecionada a Sinfonia nº 4 em Lá Maior, de Mendelssohn. Na sequência, será executado o Concerto para Piano nº 2, de J. Brahms, tendo como solista da pianista romena Ana Mirabela Dina. Ingresso: doação de dois quilos de alimentos ou um livro literário, a serem destinados para doação. Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0800.