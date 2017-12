Orquestra apresenta Sagração da Primavera neste domingo em Goiânia

A Orquestra Filarmônica de Goiás apresenta a partir das 11h deste domingo (10), uma das obras mais significativas do século XX, a Sagração da Primavera, do russo Igor Stravinsky, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

A composição, que possui complexas estruturas rítmicas musicais, foi utilizada como trilha sonora para um ballet coreografado por Vaslav Nijinsky. Com estreia polêmica em 1913, hoje ela é mundialmente conhecida pela inovação, profundidade e pelo espírito revolucionário.

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás participará da execução da obra. O grupo de percussão Impacto também integra o hall de participações especiais. Os integrantes, juntamente com a Filarmônica, vão interpretar a inédita composição After Springs, da brasileira Michelle Agnes, encomendada pela Orquestra.

A obra de Agnes foi escrita para Sixxen, instrumento musical desenvolvido pelo compositor, arquiteto, engenheiro e matemático grego Iannis Xenakis, em 1978. Considerado um dos mais importantes compositores do século XX, a música de Xenakis dialogava com outras áreas como física, matemática, arquitetura, química e computação.

A obra Anaktoria, de Xenakis também integra o repertório da apresentação. A regência do concerto é do maestro titular e diretor artístico da Filarmônica, Neil Thomson. A entrada é gratuita.