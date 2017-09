Orizona comemora 167 anos com festival de cachaça

O município de Orizona celebra seus 167 anos com o seu 1º Festival da Cachaça, Gastronomia e Cultura, que acontece entre quinta-feira (14) e sábado (16), na Feira do Produtor da cidade, com entrada gratuita.

O festival conta com uma programação extensa, incluindo oficinas, palestras, degustações, apresentações artísticas e shows sertanejos. O evento integra um circuito de cachaça que pretende passar por pelo menos 12 municípios goianos durante 2017.

O objetivo do circuito é estimular a saída dos produtores independentes de cachaça do mercado informal e, assim, aumentar a produção da bebida no Estado. Integrando o circuito, Orizona tem a cachaça como parte das raízes da história da cidade, contado com inúmeros alambiques.

Assim, o festival prevê valorizar a produção local da bebida. Outra intenção do evento é dar destaque e apoio a artistas locais.



Confira a programação completa do festival:



Quinta-feira - 14/09

19h - Banda da Polícia Militar (11º BPM) de Pires do Rio

19h30 - Abertura Oficial

21h - Festival de Receitas do Campo

21h - Palestra: Cultura, Comércio e Turismo como diferencial competitivo para o município de Orizona com Dr. Décio - Sebrae - Local: Sindicato Rural

21h - Show artístico - Talentos de Orizona

23h30 - Show com Renan e Ray



Sexta-feira - 15/09 (Aniversário de Orizona)

05h - Alvorada

08h - Abertura dos estandes

09h - Apresentação do grupo Corpo e Movimento - Ação social/ CRAS

- Apresentação da Academia Família Domingos

- Oficina - Artes e pintura

10h - Oficina: Sei controlar meu dinheiro - Sebrae - Local: Sindicato Rural

11h - Demonstração e degustação de cachaça e caipirinha

12h - Almoço caipira

14h - Demonstração de artesanatos

- Demonstração do processo de destilação de cachaça e derivados da cana-de-açúcar

- Demonstração do processo de fermentação natural: José Marçal

14h - Oficina: Sei vender - Sebrae - Local: Sindicato Rural

16h - Palestra: Regularização da produção de cachaça - Mapa - Local: Sindicato Rural

18h - Momento Ecumênico

19h - Apresentações culturais - Catira do Rio do Peixe

20h - Apresentação Frutos da Terra - CAF

- Apresentação de Coral - CAF

- Coreografia - Grupo de Dança Reviver - Grupo Melhor Idade

21h - Comemoração oficial do 167º aniversário de Orizona

22h - Apresentação cozinha show

- Show artístico - Talentos de Orizona

01h - Show Renato e Raphael



Sábado - 16/09

08h - Abertura dos estandes

09h - Recital de Poesias

- Oficina de artes, pintura e dança

- Apresentação da Academia Impacto Fit

10h - Sessão Solene da Câmara Municipal - Promulgação de leis e premiação dos vereadores (as), prefeito (a) e vice-prefeito (a) mirim - presença do governador Marconi Perillo

14h - Demonstração de artesanatos

- Demonstração do processo de destilação de cachaça e derivados da cana-de-açúcar

- Apresentação de Folia de Reis

17h - Apresentação da Academia Impacto Fit

20h - Apresentação grupo de quadrilha Família Buscapé

21h - Apresentação cozinha show

- Show artístico - Talentos de Orizona

00h - Show com Gabriel Abreu