Magazine 'Orgulhosa de meus erros e acertos', diz Paola Carosella ao celebrar 45 anos "Tenho orgulho da minha cabeça e do meu corpo, de todas as suas marcas, da cicatriz da cesárea, da celulite e das estrias que a vida traz", disse a chef

A chef e jurada do reality show "MasterChef Brasil" Paola Carosella fez post no Instagram refletindo sobre seus 45 anos e fazendo um balanço da vida e carreira, se dizendo muito orgulhosa de todos os erros, acertos e conquistas que conseguiu até aqui. Na foto do post, tirada pelo marido de Paola, o fotógrafo irlandês Jason Lowe, a chef veste um maiô. A postagem foi b...