Organizador do Prêmio Esso, jornalista Ruy Portilho morre aos 74 anos Portilho trabalhou na sucursal do 'Estado' no Rio de Janeiro e organizou, durante mais de 20 anos, o mais importante prêmio da imprensa brasileira

Funcionário da sucursal no Rio de Janeiro do Estado do Jornal da Tarde nas décadas de 1970 e 1980, onde exerceu diversos cargos de chefia, o jornalista e advogado Ruy Portilho, de 74 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira, 13, vítima de câncer de pulmão, no Rio de Janeiro. Ele também se tornou muito conhecido como organizador, durante m...