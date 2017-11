Organicamente metalizado

“É uma música de resistência. Falamos sobre o que nos move, como um grito sobre as nossas paixões e o que nos incomoda.” A afirmação é apontada pelo vocalista do grupo Terra Cabula, o cantor e ator Vinícius Bolívar, que mescla música e artes cênicas em um show performático. O grupo se formou há dois anos e desde então se apresenta em diferentes espaços de Goiânia, a exemplo do festival Goiânia em Cena ou em shows realizados no Centro Cultural UFG. “Há toda uma referência de religiões de matriz africana, entre ritmos orgânicos junto com os metais, como a bateria.”

A liberdade de misturar elementos de diferentes gêneros musicais, mas com foco nos ritmos abrasileirados, é o que move o Terra Cabula. De acordo com Bolívar, as bandas com o mesmo perfil ainda são poucas desbravadas, mas que, aos poucos, começam a romper as barreiras sonoras de festivais antes fechados, como o Bananada e o Vaca Amarela. “Há algum tempo parecia impossível alguns eventos se abrirem para outros gêneros musicais. O nosso sangue é misto. Somos pretos, índios e brancos. Precisamos nos perceber enquanto indivíduos e, assim, criar essa conectividade com a música que fazemos”, comenta.