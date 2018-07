Magazine Oportunismo? Nego do Borel é criticado por beijar homem em novo clipe Internautas acusam cantor de usar a causa LGBT de forma distorcida no novo trabalho lançado nesta segunda-feira (9)

O cantor Nego do Borel está sendo criticado por conta de seu novo clipe, Me Solta, lançado na segunda-feira, 9. No vídeo, Nego aparece utilizando salto alto e bolsa, além de trejeitos afeminados. Em determinado momento, ele chega a beijar um outro homem.Diversos internautas, porém, criticaram a atitude do cantor, acusando-o de ter sido 'oportunista' com a comunidade L...