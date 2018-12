Magazine Opções de doces e sobremesas para quem não quer perder a linha

Para quem não pode ou não quer perder a linha, no mercado há também opções de doces e sobremesas natalinas saudáveis. A Loucos Por Dieta - Alimentação Inteligente, empresa especializada em comidas fitness, low carb e saladas, lançou a “versão magra” do clássico mousse de chocolate. Feito com biomassa de banana, chocolate amargo - 70% de cacau e leite de coco, o doce ...