Opção de planejar rotina pessoal e profissional com uma única ferramenta populariza os planners

Levando em conta a individualidade de cada um, é compreensível que, o que sirva para Chico, não fique tão bem em Francisco. A regra vale para praticamente tudo, inclusive na hora de organizar as tarefas, os dias e a mente. Enquanto alguns anotam os compromissos no celular, outros optam pelas cadernetas datadas e há quem não abra mão de colocar a lista de afazeres na nuvem, podendo acessá-la a qualquer hora e em qualquer lugar. Dentro desse universo de possibilidades, surgiram os planners: uma espécie de caderno-agenda feito sob medida, com espaços para planejamento profissional e pessoal, a curto, médio e longo prazos. Quem usa, garante que a ferramenta traz clareza mental e qualidade de vida.

Divididos por colunas, horizontais ou verticais, com ele é possível visualizar uma semana inteira e anotar as tarefas, que podem ser cumpridas ao longo de sete dias, e os compromissos, com data e horários específicos. Há espaços ainda para controlar as finanças, guardar anotações, arquivar documentos e listar metas. Na maioria dos modelos presentes no mercado, cabem também acessórios, como cartões personalizados, fitas adesivas, cartões, clipes, réguas marcadoras e post-its, que facilitam e incentivam a organização e que são usados de maneiras distintas dependendo das características do dono.

Vida organizada

Cada dia também é dividido, geralmente, em três partes, marcando os períodos manhã, tarde e noite. Alguns planners têm, inclusive, setores reservados para áreas específicas, como planejamento financeiro, manutenção da casa, lista de compras, coisas a fazer, etc. “A grande diferença entre o planner e a agenda é que, com o primeiro, você consegue organizar a vida e não só suas atividades da semana, por exemplo. Os dias acabam sendo mais produtivos e fica mais fácil cumprir as metas e objetivos, pessoais e profissionais, estabelecidos”, explica Carolina Kovacs Luduvico.

Desde a época da faculdade, a designer já cultivava técnicas de encadernação como um hobby e, em busca de organizar mais a rotina e não sofrer com os constantes esquecimentos, acabou fabricando artesanalmente o próprio planner. Meses depois, nasceu a Design Brilhante, marca goiana de papelaria organizacional. “Acredito muito no que diz David Allen, criador da metodologia de organização Getting Things Done. O cérebro foi feito para raciocinar e não para estocar ideias. Com a ajuda do planner, a gente não fica ocupando a cabeça com informações que podem estar anotadas.”

Além da visão semanal, há também um espaço de planejamento mais completo, com todos os dias do ano, onde é possível anotar aniversários e metas financeiras. Nesta última parte, registram-se as entradas e saídas de dinheiro para o controle de saldo. A dica de Carolina, principalmente para quem quer viajar ou investir uma quantia alta, é revisitar essa página e verificar se está correndo tudo como planejado. “O mais importante é enxergar o planner como um material de organização, que mistura planejamento e criatividade, além de exercitar o hábito de fazer as anotações”, pontua.

Hoje, Carolina trabalha com basicamente três modelos de planners que custam entre R$ 145 e R$ 220 – variação geralmente vista no mercado. O Perfect Planner é o mais completo. Com um formato maior, de 19x22cm, e opções coloridas ou em preto e branco e com ou sem data, ele é o mais vendido. Ainda no catálogo, o Elementary Planner, uma versão reduzida do Perfect, e o Cash Book, que é um planejador financeiro. Outra opção, mais barata e tão eficiente quanto é o Bullet Journal, um sistema criado por Ryder Carrol. Feito em um caderno comum, a ideia aqui é que cada um busque referências na internet e um crie o seu próprio planner.