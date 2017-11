Onipresença junto ao público

A nova adaptação de Assassinato no Expresso do Oriente vem se somar a muitos outros trabalhos em que a obra de Agatha Christie foi transposta para o cinema e a TV. Confira alguns deles:

Morte Sobre o Nilo – A principal adaptação deste livro foi realizada em 1978, com um elenco estelar. A história, que conta o mistério de uma morte ocorrida em um navio de cruzeiro no Rio Nilo, Egito, levou para locações nas Pirâmides de Gizé um time que incluía Bette Davis, David Niven, George Kennedy e Maggie Smith, para citar os que já ganharam Oscars. O detetive Poirot foi encarnado na produção pelo ator Peter Ustinov, que tem duas estatuetas. As filmagens se deram em templos notórios, como os de Luxor, Karnak e Abu Simbel. Ainda hoje, na cidade de Aswan, onde fica a grande barragem do Nilo, funciona o Hotel Old Cataract, onde Agatha Christie se hospedou e que aparece em várias tomadas. É uma das atrações turísticas mais procuradas.

Intérpretes – Por falar em Ustinov – mais lembrado pelo papel de Batiatus no clássico Spartacus, trabalho que lhe rendeu um Oscar de ator coadjuvante –, ele foi um dos que mais interpretaram Poirot no cinema. Além de Morte Sobre o Nilo, também foi o detetive em uma série de telefilmes nos anos 1980, que incluíram Tragédia em Três Atos, 13 à Mesa, Encontro Marcado com a Morte e A Extravagância do Morto. Já o papel de Miss Marple foi dividido, no cinema e na TV, por duas atrizes. Uma delas foi Helen Hayes (outra que possuía dois Oscars), que passou a interpretar a personagem quando tinha mais de 80 anos. Nos anos 1980, ela fez quatro trabalhos vivendo a esperta senhora: A Maldição do Espelho, Mistério no Caribe, Cem Gramas de Centeio e É Fácil Matar. Já Joan Hickson trabalhou em 12 telefilmes vivendo Marple, entre os quais A Mulher Diabólica, Um Crime Adormecido, A Maldição do Espelho, Nêmesis, A Mão Misteriosa e Um Corpo na Biblioteca.

Outras adaptações – Entre as diversas adaptações de Agatha Christie, destacam-se produções com grandes nomes do cinema. É o caso da versão de Testemunha de Acusação, de 1957, que teve na direção Billy Wilder. No elenco, astros e estrelas do quilate de Tyrone Power, Marlene Dietrich e Charles Laughton. Em 1965, foi para o cinema uma versão do livro Os Crimes do Alfabeto, com Anita Ekberg e Tony Randall. Em 1974, o astro francês Charles Aznavour protagonizou a versão de O Último dos Dez, com Oliver Reed e Adolfo Celi (ex-marido da brasileira Tônia Carrero), e locução de Orson Welles. Em 1984, veio a versão de Punição para a Inocência, com Donald Sutherland, Christopher Plummer e Faey Dunaway.