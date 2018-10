Magazine ONG de proteção de animais receberá doações do projeto musical 'D’Boa Música para o Bem' O evento reúne as bandas Distoppia, Abluesados e Woodstock nesta quarta-feira (3); a venda dos ingressos será revertida em doações para ONG Miau AuAu

As bandas Distoppia (foto), Abluesados e Woodstock se reúnem nesta quarta-feira (3), formando o grupo Social Blues, no projeto musical beneficente D’Boa Música para o Bem, que estreia nesta terça-feira no Lowbrow Lab Arte & Boteco, a partir das 20 horas. A casa vai manter o evento semanalmente, sempre às quartas, revezando diversas atrações musicais. O “n...