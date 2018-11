Magazine Olheiras e bolsas que se instalam ao redor dos olhos têm diferentes tipos de tratamento Metódos prometem acabar ou diminuir as manchas e os inchaços

A impressão que dá é que a pessoa não dormiu bem ou está doente. Quem convive com as temidas olheiras e as bolsas abaixo ou acima dos olhos geralmente tem à mão resposta pronta: culpa da genética ou da idade. É claro que as manchas e os inchaços podem aparecer depois de noite de sono curta, mas a maioria das pessoas que procuram dermatologistas e cirurgiões pl...