Olímpio Bezerra ressalta cotidiano simples em mostra

O artista plástico paulista Olímpio Bezerra, um dos mais importantes nomes da arte primitiva brasileira, está com a exposição individual Lembranças, aberta para visitação na sala Reinaldo Barbalho, no Museu de Arte de Goiânia (MAG). A mostra fica em cartaz até 11 de fevereiro.

A obra do pintor é colorida e explora a relação entre as pessoas com objetos simples do dia a dia. Nascido em Araçatuba (SP), Bezerra atualmente vive em Cuiabá (MT) e explora temas como a religiosidade e a vida simples do interior. Ele começou a pintar há mais de 45 anos e participou de inúmeras exposições no País e exterior, recebendo várias premiações.

Trabalhos artísticos de Bezerra estão presentes ainda em acervos dos Estados Unidos, França, Alemanha, Grécia e Itália. Participou de Bienais Naïf de São Paulo e também de exposições Internacionais em Museus de Nápoles (Itália), Nice (França) e Pequim (China) enfim.

Entre as técnicas que caracterizam sua carreira, além da tradicional pintura em tela, estão ainda aproveitamento de material descartado, como madeira e artigos incomuns como portas de armário, partes de cabeceiras de cama, cabaças e discos de vinil.

SERVIÇO

Exposição: Lembranças

Artista: Olímpio Bezerra

Data: até 11 de fevereiro

Local: Museu de Arte de Goiânia (MAG) - Rua 1, nº 605, Bosque dos Buritis, Setor Oeste

Visitação: Terça a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, domingos e feriado, das 8 às 18 horas

Informações: 3524-1196