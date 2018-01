Oficinas ensinam para crianças práticas de alimentação saudável

O Sesc terá nesta semana programação foca em uma vida mais saudável para a criançada. Nesta quarta, quinta e sexta-feira, a unidade no Setor Campinas realiza a oficina Crescer com Saúde (foto), voltada para crianças de 7 a 9 anos. A entidade realiza uma oficina de alimentação saudável nos três dias, sempre das 13h30 às 17h30. As inscrições já estão abertas e o valor é R$15 para dependentes de comerciários e R$30 (para quem não tem a carteira do Sesc, mediante disponibilidade). De acordo com o Sesc, a oficina será desenvolvida com trabalhos teóricos e práticos que envolvem dinâmicas de grupo, preparações de lanches e brincadeiras. Por meio de interações lúdicas, serão propostas alternativas para as crianças se alimentarem de forma saudável no dia a dia e ainda receberão orientações da saúde bucal. O Sesc Campinas está localizado na Avenida Rio Grande do Sul, nº 123, Setor Campinas. Informações: 3522-6425.