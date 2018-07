Magazine Oficinas de teatro do Arte & Fatos estão com inscrições abertas Curso é voltado para iniciantes e será ministrado pelo professor Danilo Alencar

Estão abertas as inscrições para as oficinas de teatro com o ator e diretor Danilo Alencar (foto), do grupo Arte & Fatos, da PUC Goiás. As oficinas de teatro são para iniciantes e serão realizadas em encontros semanais na Coordenação de Arte e Cultura (CAC), localizada na Área 2 da PUC. Diretor e dramaturgo, Danilo Alencar atua no ramo teatral há 30 anos e como d...