Oficinas culinárias no Shopping Cerrado seguem até domingo

Seguem até domingo as oficinas culinárias gratuitas, voltadas para crianças, que estão sendo oferecidas no Shopping Cerrado. A atração tem cenários inspirados em cidades históricas de Goiás e aposta na união entre diversão e cultura para valorizar a culinária e o folclore goiano. Voltada para crianças de 4 a 12 anos, a atração funciona até sábado, das 15 às 21 horas, e domingo, das 14 às 20 horas, na praça de eventos, localizada no térreo. Na antessala, além de brincar e fazer registros fotográficos no cenário inspirado em cidades históricas de Goiás, os participantes são preparados para a oficina. Em seguida, eles são conduzidos para as bancadas, onde aprendem a preparar uma espécie de empadão goiano, prato típico do Estado. Av. Anhanguera, nº 10.790, Setor Aeroviário.

Concurso

Sesc abre inscrições para autores no Prêmio Sesc de Literatura

O Prêmio Sesc de Literatura, edição 2018, está com inscrições abertas até o dia 16 de fevereiro. O concurso nacional é aberto a autores inéditos, nas categorias conto e romance, tendo como premiação a publicação e distribuição dos livros vencedores pela Editora Record. Interessados devem acessar o site www.sesc.com.br/premiosesc, onde estão disponíveis o edital e o formulário de inscrição. Em sua 15ª edição, o Prêmio Sesc de Literatura já revelou ao mercado literário 25 novos autores, entre eles goianos. Além da publicação do livro, os vencedores participam de diversos eventos do Sesc, como cafés literários no Sesc Paraty (RJ) durante a Flip e bate-papos entre autores pelo projeto Arte da Palavra, que circula por todo o País. Para participar, o candidato deve acessar a internet para preenchimento do formulário de inscrição e inserção de sua obra digitalizada. O autor pode concorrer nas duas categorias – conto e romance –, desde que tenha obras nunca publicadas em ambas, inclusive em plataforma on-line. Neste caso, as inscrições são realizadas separadamente. Todos os trabalhos são submetidos à avaliação das comissões julgadoras, compostas por escritores, especialistas em literatura, jornalistas e críticos literários definidos pelo Sesc. Os vencedores serão anunciados em junho de 2018. Informações adicionais podem ser obtidas com organização do Prêmio pelo e-mail literatura@sesc.com.br.