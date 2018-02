Oficina Cultural Geppetto abre campanha de financiamento coletivo para manter as portas abertas

Cravada no coração do Setor Pedro Ludovico, a Oficina Cultural Geppetto faz parte do cenário artístico de Goiás há mais de duas décadas. De portas sempre abertas, consolidou seu trabalho ao abrigar a pluralidade de grupos e linguagens artísticas. Virou uma espécie de lar de vários artistas goianos. Para se manter funcionando, a Geppetto lança, no sábado, às 20 horas, uma campanha de financiamento coletivo na plataforma de crowdfunding Apoia.se.

A ideia dos organizadores é produzir uma noite de cultura, com diversas apresentações de grupos e artistas goianos, para que o público possa conhecer melhor a proposta. “Nosso objetivo é ter apoiadores que possam colaborar mensalmente para dar continuidade aos projetos sociais e culturais que a Geppetto realiza na comunidade”, explica o agitador cultural Marcos Lotufo, coordenador geral e um dos idealizadores do espaço. A Geppetto é sede de grupos importantes como a Cia. Teatro do Maleiro, Arte Poesia que Gira e Nu Escuro.

Criado e mantido por um grupo de amigos amantes das artes, o espaço promove apresentações culturais geralmente regadas a pizzadas. Além da programação interna, o ponto de cultura desenvolve oficinas, tem sala de leitura e uma mostra de teatro nos arredores do Setor Pedro Ludovico, a Galhofada - Pequena Mostra de Teatro de Rua. “Somos adeptos da economia solidária e, graças ao esforço conjunto, temos conseguido contribuições para que aconteçam ações que consideramos de extrema importância”, explica Lotufo.

Funcionando em um imóvel cedido, a Geppetto se mantém hoje com a colaboração esporádica dos próprios integrantes dos grupos que formam o coletivo e parte do público. O dinheiro arrecadado na campanha de financiamento coletivo será usado em ações como a manutenção do escritório, a expansão de atividades e um fundo para miniprojetos e subsídios destinado aos grupos culturais. Ao contrário de campanhas do gênero, a recompensa será igualitária para todos os colaboradores independentemente do valor doado.

“A recompensa neste tipo de financiamento acaba priorizando quem tem mais recurso. Não concordamos com isso. Tem muitas pessoas que não podem colaborar com dinheiro, mas que nos apoiam com trabalho, como na montagem de um palco, por exemplo. É algo que não dá para mensurar”, ressalta Lotufo. Para ele, a Oficina Cultural Geppetto luta para se manter como um espaço aberto a grupos ou pessoas que estejam na busca da identidade cultural de Goiás e, especialmente, Goiânia através de suas pesquisas individuais ou grupais.

A solidariedade é a base principal do trabalho no espaço. “Desde 1996, a oficina vem afetando e sendo afetada pela cidade. Ela busca trazer um pouco de cidadania para as pessoas da comunidade e, principalmente, para quem está envolvido com as artes”, ressalta a atriz Izabela Nascente, da Nu Escuro, que apoia a campanha de financiamento coletivo. Artistas do teatro, dança, música e circo da cidade reforçam o time dos que torcem para que a Geppetto continue de portas abertas.

SERVIÇO

Evento: Lançamento da Campanha Apoia.se Geppeto

Data: Sábado, dia 3, às 20 horas

Local: Oficina Cultural Geppeto (Rua 1.013, Qd 39, Lt 11, Setor Pedro Ludovico)

Ingresso: Não será cobrado ingresso. A contribuição será livre

Site: apoia.se/geppettocultural

Informações: 3241-8447