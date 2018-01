Obter vantagem em tudo

A corrupção extensa e disseminada em todos os setores da sociedade brasileira foi objeto de um verdadeiro raio-X na novela de Gilberto Braga e Aguinaldo Silva. A começar pelo mocinho da história, interpretado por Antônio Fagundes. Seu personagem Ivan era um honesto administrador de empresas, mas que vai afrouxando seus princípios éticos em nome de dinheiro e poder. Ele aceita se casar com a filha da patroa e se mete em negociatas que são muito maiores que sua esperteza. No final, torna-se um bode expiatórios dos trambiques de seus patrões. Ficava, ali, a mensagem de que desvios de verbas era coisa de gente grande, profissional, não de amadores.

Em diversos momentos, os personagens honestos da novela eram ridicularizados por não se curvarem às regras do sistema. Herdeiro de um império de transportes, o jovem Afonso (Cássio Gabus Mendes) é visto como uma personalidade fraca por refutar irregularidades. Esse perfil o faz ser o alvo dos golpistas Maria de Fátima (Glória Pires) e César (Carlos Alberto Riccelli). Outras personagens, como Solange (Lídia Brondi) e Celina (Nathália Timberg), são criticadas por não abrirem mão de seus valores de honestidade. Símbolo maior disso é Raquel (Regina Duarte), que monta uma grande empresa sem passar a perna em ninguém, mas come o pão que o diabo amassou.

Esse embate é, na verdade, uma forma de os autores chamarem a atenção para uma mentalidade nacional, de não perder uma boa oportunidade para ganhar por fora, levar uma vantagem indevida, dar um “jeitinho” na solução de problemas. A cada capítulo, milhões de brasileiros assistiam a um verdadeiro debate sobre se valia a pena ou não ser correto em um País com tanta ladroagem. Os corruptos estavam no governo, mas também na vizinhança, no trabalho, no seio da própria família. E o Brasil de hoje, é diferente? Em tempos de prisões e delações, a corrupção não continua a ser o tema mais comentado do País? Uma novela atual sobre a questão não seria adequada?