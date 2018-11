Magazine Obrigado! Campanha #LoucosPorIpês teve mais de 500 fotos compartilhadas Árvore, que é símbolo nacional e amada nas redes sociais, foi retratada de diversas maneiras pelos seguidores do jornal O POPULAR no Instagram

A campanha #LoucosPorIpês do jornal O POPULAR ganhou notoriedade no Instagram ao longo dos últimos dois meses e recebeu, ao todo, 545 compartilhamentos de fotos de ipês, árvore que é símbolo nacional e queridinha dos fotógrafos amadores de plantão. Mas, como tudo que é bom dura pouco, a campanha foi encerrada nessa quarta-feira (31), porém, com saldo mais que positivo. Os goiano...