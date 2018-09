Magazine 'Obrigada, meu Deus!', comemora Ana Furtado ao voltar à Globo Apresentadora regressou ao programa É de Casa na manhã deste sábado (15)

Esbanjando felicidade e sorrisos, Ana Furtado esteve no comando do programa É de Casa na manhã deste sábado, 15, na TV Globo. Com um vestido amarelo estampado, a apresentadora comemorou nas redes sociais. "Gente, não dá para esconder a alegria de estar de volta ao É de Casa. Se reflete até na cor do meu figurino. Como é bom estar aqui, meu Deus! Beijos!", declarou An...