Magazine Obra 'Guernica', de Pablo Picasso, foi pioneira ao usar arte na luta pela paz

Guernica, de 1937, é a obra mais emblemática da carreira do artista espanhol Pablo Picasso e uma das mais conhecidas do cubismo. O quadro - de 3 metros de altura e quase 8 metros de comprimento - mostra por meio de figuras retorcidas em dor, os horrores do bombardeamento à cidade basca de Guernica, por aviões alemães do regime nazista. A pintura, um óleo sobre tela, f...