Magazine Obra de Oscar Wilde é mote de 'O Príncipe Feliz' Texto do século 19, montado pelo Grupo Arte Brasil, tem ainda Fernando Pessoa e Manuel Bandeira na inspiração da dramaturgia

O Grupo Arte Brasil apresenta o espetáculo O Príncipe Feliz, baseado na obra de Oscar Wilde, no palco do Teatro Sesc Centro, às 20 horas. A apresentação faz parte do projeto Um Conto, Dois Encontros..., que contempla apresentações de espetáculo dentro e fora do teatro, em seis endereços diferentes a partir desta semana. A entrada é gratuita, condicional à lot...