Magazine O universo particular de Cláudia Garcia é apresentado em Goiânia Cantora retoma no palco do Teatro Sesc Centro canções que fizeram parte da carreira e vida pessoal

Deixar a digital da própria voz em canções que foram eternizadas por grandes nomes da música é tarefa para poucos. Mas quando o artista consegue presentear o público com uma versão ainda melhor do que a original significa que os versos, além de palavras, carregam também emoção muito particular. Essa é, na opinião de quem acompanha a cena musical na capital, u...