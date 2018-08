Magazine O triste ocaso do gênio

Ele sempre foi considerado um tanto eclético. Se o som não estivesse perfeito, ele não subia no palco. E quando a plateia conversava, ele mandava que ela se calasse para que sua música pudesse ser apreciada devidamente. Certa vez, num show com Caetano Veloso, chegou a bater boca com parte da assistência. Chato? Talvez, mas ele podia. Ah, podia! João Gilberto é uma le...