O Touro Ferdinando e Viva – A Vida é uma Festa falam sobre hábitos e culturas de diferentes povos

Ferdinando é um touro tranquilo que não se enquadra no comportamento explosivo de outros da sua espécie. Já Miguel, um menino de 12 anos, sonha em ser músico, mas precisa lidar com sua família que desaprova o seu sonho. O que unem as duas histórias é o gênero da animação, que chega com toda a força em 2018, principalmente no período das férias. Com narrativas infantis que falam sobre superação e sonhos, os filmes O Touro Ferdinando e Viva – A Vida é uma Festa entram em cartaz nesta quinta-feira (4) em cinemas.

Dirigido por Carlos Saldanha, O Touro Ferdinando fala sobre um animal que prefere sentar-se embaixo de uma árvore ao invés de correr por aí bufando. à medida que vai se tornando um touro adulto, ele se torna forte e grande, mas mantém o mesmo pensamento da infância. Um dia, é escolhido acidentalmente para touradas em Madri. É aí que sua história começa a mudar. Carioca residente em Nova York, Saldanha já mantém contato com diferentes animações, como em A Era do Gelo 4 (2012), Luz, Animação, Ação (2014), Rio 2 (2014) e Rio, Eu Te Amo (2014).

Por outro lado, Vida – A Vida é uma Festa, se volta ao tradicional Dia dos Mortos, no México, para contar a história multicolorida de Miguel, que quer ser músico, com ou sem a ajuda dos pais. Dirigida pela dupla americana Lee Unkrich e Adrian Molina, a animação fala sobre arranjos familiares, lembranças e legado histórico. Em tempos de muros que dividem nações, hábitos e estilos de vida, como EUA e México, o filme resgata a força dos choques culturais.

Lee Unkrich e Adrian Molina preservam uma lista de filmes de peso na direção de animações. A dupla já trabalhou, por exemplo, em produções como O Bom Dinossauro (2016), Procurando Nemo (2003), Monstros S.A. (2001), Toy Story (1999) e Vida de Inseto (1998). Para a nova produção, a história traça uma narrativa com Miguel, que se descobre no além-túmulo por acidente durante as comemorações do Dia dos Mortos. O menino então se reúne aos seus ancestrais e aprende como as lembranças dos vivos ajudam a manter o legado dos mortos.

A memória afetiva também vai ao encontro de O Touro Ferdinando, filme que discute as touradas, uma manifestação popular e polêmica na Espanha. O touro não se distingue dos demais – nem quer estar entre a multidão. Ele resgata as lembranças dos tempos em que brincava no campo com seus amigos e que repudiava as brigas entre os mais velhos. A animação, também disponível em 3D, brinca com a humanização dos personagens animais para falar sobre o violento hábito das touradas em todo o território espanhol.

O que une os dois filmes é a capacidade de discutirem, com narrativas infantis e animadas, hábitos e costumes de diferentes povos. Em O Touro Ferdinando, a cultura espanhola é colocada em discussão, com um protagonista sincero e delicado, mesmo sendo um forte e grande touro. Já em Vida – A Vida é uma Festa, as festas populares mexicanas são vistas como tradição de povos antigos e que precisam ser preservados, num momento em que as tensões americanas e mexicanas estão altas depois que Donald Trump prometeu construir um muro na fronteira entre os dois países.

Ascensão do gênero

A dobradinha animada do início do ano ilustra o boom do gênero da animação nos cinemas mundiais. Hoje, o Brasil, por exemplo, é reconhecido internacionalmente, com premiações consecutivas no festival de animação mais importante do mundo, o Annecy, realizado anualmente na cidade de Annecy, na França. A mostra foi criada em 1960 e organizada pela Associação Internacional de Filmes de Animação (Association d’International du Film d’Animation). Por dois anos consecutivos, longas brasileiros venceram o prêmio Cristal do festival.