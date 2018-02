O tempo não para: Tributo ao Poeta do Rock Cazuza é apresentado neste sábado

O show Tributo ao Poeta do Rock Cazuza vai mexer com a memória afetiva dos amantes da música neste sábado, às 20 horas, no Teatro Madre Esperança Garrido. No palco, o cantor Valério Araújo, considerado o maior cover do cantor do Brasil, relembrará os grandes clássicos do artista e os fãs poderão conferir sua performance e fazer uma viagem por alguns dos momentos mais marcantes da trajetória do ídolo.

O espetáculo é dividido em duas partes. Na primeira, o repertório traz músicas da fase de Cazuza no Barão Vermelho, como Beth Balanço, Maior Abandonado, Porque a Gente é Assim e Pro Dia Nascer Feliz, canção que simboliza o final do Rock In Rio, em 1985. Na segunda, os grandes sucessos da carreira solo, como Exagerado, O Tempo Não Para, Faz Parte do Meu Show e Codinome Beija-flor.

O ponto alto da apresentação é a discussão quase teatral que Valério tem com os músicos da banda, que é formada por André Beranger (bateria), Fábio Pinheiro (baixista), Luis Felipe Fiovarante (guitarrista) e Maxwell Fontoura (tecladista). Essa briga resultou no rompimento do artista com o Barão Vermelho, da mesma forma que foi retratada no filme Cazuza - O Tempo Não Para, pelo ator Daniel de Oliveira.

Após a discussão, a banda segue sozinha no palco e é o tempo de Valério trocar de roupa e voltar com o figurino característico da carreira solo de Cazuza. Ele começa com Exagerado, faixa-título do primeiro álbum solo do ídolo de 1985 - música que é considerada pelo próprio artista como a canção mais biográfica de sua biografia. Na sequência, o cover passeia pelos quatro discos solo do roqueiro.

“Nunca imaginei ser cantor, sempre fui muito tímido e achava que eu não tinha voz para nada. Fui fazer faculdade de Enfermagem e montei uma pizzaria onde moro em Niterói (RJ). Um dia, cantando em karaokê com os amigos no meu comércio, um músico me convidou para montar uma banda cover do Cazuza por conta da semelhança física. Achei uma loucura, mas topei o desafio”, lembra Valério, em entrevista ao POPULAR.

Semelhança

A brincadeira se tornou sua profissão há 13 anos. Como havia feito teatro na adolescência, aproveitou essa experiência para aprender a ser o artista no palco. Estudou como ele se comportava, sua dicção, sua forma de falar, independentemente do timbre. Basta trocar algumas palavras com Valério para ter a impressão de estar conversando com Cazuza. “Fui buscando incorporar o personagem em vídeos”, recorda.

Deu tão certo que Valério desistiu da carreira de enfermeiro, fechou a pizzaria e investiu na música. Ele montou uma banda e fez shows em vários cantos do Brasil e um dos mais especiais foi no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Em 2011, ele participou do quadro de imitadores no Faustão e ficou em segundo lugar. Ele também encarnou o ídolo durante o desfile da escola de samba Mocidade, em 2013.

“Larguei a carreira para viver o poeta do rock nacional. Não foi uma decisão fácil porque passei mais de quatro anos estudando e decidi seguir outro caminho, deixando de lado tempo e dinheiro. O Cazuza foi um grande presente na minha vida. Ele deixou uma obra bem extensa, com letras fortes, que marcaram a vida de muitas pessoas. É de se emocionar. É um público que se renova”, comenta Valério, que em breve fará uma adaptação do show para o teatro com direção do ator Eri Johnson.