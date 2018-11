Magazine O Sétimo Guardião marca retorno de Aguinaldo Silva ao realismo mágico A nova novela da Globo estreia nesta segunda-feira no horário nobre

Uma fonte da juventude, uma cidade parada no tempo, um gato preto, uma moça com poderes sobrenaturais e um experiência de quase morte. Em O Sétimo Guardião, novela que estreia nesta segunda-feira no horário nobre da Rede Globo – que substitui Segundo Sol –, o escritor Aguinaldo Silva resgata seus popularescos folhetins dos anos 1980 e 90, como Roque Santeiro (...