Magazine O romeiro e suas faces Na maior festa religiosa do Centro-Oeste brasileiro, todas as idades, origens, etnias, cores e vocações se encontram em Trindade

O romeiro não tem um rosto. Tem vários. Ele pode estar envolto em um lenço estampado, sob a sombra da aba de um chapéu gasto, debaixo de sol forte no meio do caminho que leva a Trindade. Rostos que são acompanhados de histórias, superações, trajetórias de vida tão numerosas quanto a multidão de devotos que passam pela capital da fé no mês de junho de cada ano. Ro...