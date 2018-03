O Rio como cenário

De volta ao Rio de Janeiro depois da bem-sucedida temporada passada em São Paulo, a nova fase de Malhação será ambientada em Botafogo, zona Sul da cidade. O bairro carioca teve sua atmosfera reproduzida numa cidade cenográfica — construída numa área de 5.800 metros quadrados —, nos Estúdios Globo. Os cenógrafos iniciaram o trabalho há pouco mais de dois meses e tiveram liberdade para criar uma Botafogo imaginária, sem necessariamente fazer uma réplica fiel do que existe no bairro.

Na cidade cenográfica estão construídos a Escola Sapiência, cuja sede é um casarão antigo do final do século 19, o bistrô-bar Le Kebek, a ONG Percurso e dois cenários fixos: o apartamento da professora Gabriela, com 180 metros quadrados, e a quitinete de Érico (Gabriel Fuentes), com 50 metros quadrados. Na escola, quase um personagem principal, o antigo e o novo se misturam. Casarões antigos de Botafogo serviram como referência. “Sou do Rio de Janeiro. Acho Botafogo interessante porque não lembro de ter marcado geograficamente um lugar que seria tanto o coração do Rio e um microcosmo como ele é. Conecta vários bairros”, explica a autora Patrícia Moretzsohn.