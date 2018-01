O retrô é pop

Levanta, vira o disco, posiciona a vitrola e deixa o som rolar. Para os mais compassivos, que preferem a individualidade da música, o walkman é ideal para escutar a querida fita cassete até a última faixa, sem pular nenhuma e sem reclamações. Para os mais “moderninhos”, o discman é mais prático e cabe em qualquer lugar. Quando o assunto é cinema, nada melhor do que um bom VHS. Dá até para fazer maratona no final de semana. O que falta mesmo é a boa e velha locadora, daquelas em que se você não devolvesse o filme na segunda-feira, corria o risco de pagar uma multinha chata.

A onda vintage que invadiu as vitrines de lojas, redes sociais e os últimos lançamentos do mercado do design, também tem dado fôlego a alguns objetos de consumo que, apesar de terem caído em desuso, ainda persistem entre colecionadores. Quem viveu os anos 80 e 90 e compartilhou, por exemplo, fotos de família nos monóculos coloridos sabe bem. Muita gente - bem antes da digitação em teclados e touchscreens - aprenderam a datilografar nas famosas máquinas de escrever. Outros sentem saudades dos papéis de carta perfumados, com imagens de cachorros ou outros animais fofinhos.

A tecnologia digital, em partes, contribuiu para o ostracismo desses objetos. O sucesso do disquete, por exemplo, durou pouco. É possível que haja muita pouca gente com mais de 25 anos hoje que não tenha passado por algum momento de raiva quando descobriu que o documento salvo no disquinho não havia sido transferido.

Há ainda os aparelhos telefônicos, que tiveram diferentes modelos, até chegar a era dos smartphones. Tudo parece ter ficado em séculos atrás, mas ainda mantêm vivas tenras memórias. Nessa onda nostálgica, a reportagem do POPULAR conta as histórias de diferentes objetos ainda guardados nas recordações de muita gente. Embarque nesse túnel do tempo.