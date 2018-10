Magazine 'O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos' apresenta aventuras por mundos mágicos em um tom jovial Com direção em dobradinha dos cineastas Lasse Hallstrom e Joe Johnston, a nova produção será estrelada por Mackenzie Foy, Morgan Freeman, Helen Mirren e Miranda Hart

Já em clima de festejos natalinos, a Disney lança uma nova versão do clássico O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos, que estreia nesta quinta-feira (1) nos cinemas. Com direção em dobradinha dos cineastas Lasse Hallstrom e Joe Johnston, a história ganha uma nova roupagem, com aventuras fantásticas em um tom jovial. O elenco é estrelado por Mackenzie Foy, Morgan Freeman, Hel...