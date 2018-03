Psicanálise cognitiva, remédios tarja preta, aplicativos de pegação, noites animadas com os amigos. Depois de terminar o namoro de dois anos, Antônio (Johnny Massaro) tenta de todas as formas se libertar da lembrança da ex-namorada. O resultado são situações tragicômicas rodeadas por histórias que poderiam se enquadrar em qualquer casal contemporâneo. É esse o mote do filme Todas as Razões para Esquecer, primeiro longa-metragem do diretor e roteirista Pedro Coutinho, que chega hoje ao circuito comercial e faz a indagação: o que você lembrou de se esquecer?

A obra, protagonizada por Massaro, no ar na pele de Rodolfo em Deus Salve o Rei (Rede Globo), e pela atriz Bianca Comparato, já havia integrado a seleção de festivais como Mostra de Havana (Cuba), Festival do Rio de Janeiro, Mostra de São Paulo e Cinequest, nos Estados Unidos. Filmada em 2016 em São Paulo e idealizada como uma produção rápida, de formato colaborativo, a narrativa tem temática contemporânea, que utiliza o humor como recurso de alívio para as angústias de seu protagonista.

“Nos últimos anos, o cinema brasileiro apresentou uma série de filmes sobre relacionamentos a partir do ponto de vista feminino ou dividido entre ambos os sexos, por isso acho que essa é a hora para trazer uma história sobre um término por meio da perspectiva masculina”, explica Pedro Coutinho. “Também existem homens neuróticos, magoados, perdidos, solitários e equivocados, mas com uma imensa capacidade de querer se entender e descobrir o melhor jeito de se relacionar.”

Mestre em Cinema pela Columbia University, de Nova York, Coutinho já trabalhou com vários cineastas brasileiros, como Murilo Salles e Cao Hamburguer. Como roteirista, escreveu longas para profissionais como José Henrique Fonseca e Bruno Barreto, além de assinar a direção de dois curtas, O Nome do Gato e O Jogo. Com os filmes, o cineasta participou de mais de 80 festivais em todo o mundo.

Para Todas as Razões para Esquecer, o cineasta pesquisou sobre psicanálise cognitiva e as diversas alternativas apontadas por jovens casais que acabaram de se separar. No elenco, há ainda Regina Braga, Maria Laura Nogueira, Thiago Amaral, Victor Mendes e Rafael Primot. Heitor Dhalia e Egisto Betti são os produtores do longa, enquanto Fernanda Geraldini e Ducha Lopes assinam a produção executiva. A direção de fotografia é de João Padua e a trilha original de Beto Coelho.

Sinergia

Revisto com um dos atores em maior ascensão nas telas da TV e do cinema, Johnny Massaro não se cansa de trabalhar. Em 2017, já havia emplacado uma das maiores bilheterias do cinema brasileiro, O Filme da Minha Vida, de Selton Mello. Antes disso, também protagonizou A Frente Fria que a Chuva Traz (2016) e Ação de Despejo (2015). Na TV, emplacou grandes personagens em séries como Filhos da Pátria (2017), Amorteamo (2015) e A Grande Família (2013), e nas novelas A Regra do Jogo (2015) e Meu Pedacinho de Chão (2014).

Já Bianca Comparato, que vive Sophia em Todas as Razões para Esquecer, acumula atuações em novelas como o sucesso Avenida Brasil (2012) e Belíssima (2005). Bianca também protagonizou a primeira série brasileira produzida pela Netflix, 3%, no ar pela plataforma streaming. Vinda dos teatros, a atriz já rodou com grandes peças, a exemplo de A Fruta e a Casca (2008), O Ateneu (2003) e Mordendo os Lábios (2010).