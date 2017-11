O que é que o hambúrguer tem

Sebastião Nogueira / O Popular

De sobremesa: hambúrguer - A invenção do chef Lucas Cabral chega para fechar, com chave de ouro, a refeição. O Ice Burguer leva um pão frito que lembra a massa dos famosos Donuts e sorvete artesanal de mousse de nutella e leite em pó, além de calda e castanha. “O pão é mais salgado para que o prato não fique muito doce”, conta. Mas nem só de doce vive a casa. Instalado na capital há três anos, o carro-chefe do restaurante é o BadAss, que leva com pão malte de cevada com gergelim preto, maionese de limão, pimenta caiena, cebola caramelizada, confit de bacon e hambúrguer de costela. Em etapa final de criação, um sanduíches que leva hambúrguer de peixe empanado com farinha de puba, molho de açaí e dadinhos feitos com jambu, tucupi e queijo colaho.