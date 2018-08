Magazine 'O Pulo do Gato' tem duas apresentações no Sesi Espetáculo narra história de seis rapazes que vivem experiências comuns em relação a sucesso, amores, conflitos, relacionamentos e dinheiro

A Cia. de Teatro Eduardo de Souza se apresenta na capital neste fim de semana, com a peça O Pulo do Gato (foto). O espetáculo conta a história de seis rapazes que sonham com uma vida de glamour e estão dispostos a deixar o passado de uma vida simples para se entregarem aos perigos e mistérios que a noite proporciona. A peça será apresentada neste sábado, às 2...