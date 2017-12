“Fazer evento em Goiânia está difícil em todos os aspectos.” A afirmação é do produtor de eventos e empresário Thiago Malta, que desistiu de fazer shows na esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), antes mesmo da reforma e da proibição, por conta da dificuldade na “liberação da licença da Amma”. Ele organizou duas grandes festas no espaço no ano passado, entre elas, o InterUFG que contou na programação com shows da estrela pop Anitta e da dupla sertaneja Bruninho & Davi. “O que se paga de taxa é um absurdo e você fica ainda muito apreensivo porque não sabe se vai conseguir a autorização, que demora a sair”.

Por causa da burocracia, Thiago buscou um novo local para shows na cidade e vem utilizando como alternativa o Espaço Goiás, que fica em Aparecida de Goiânia. Ele vai produzir no lugar o tradicional Réveillon dos Esquecidos, realizado todos os anos em Goiânia. “Lá é um local aberto e amplo e não temos problema com vizinhança. O acesso é fácil e rápido. Na parte operacional não muda nada. A vantagem do Niemeyer é que a maioria do nosso público mora lá perto e é o cartão postal da capital, mas o problema é que estamos no meio da cidade”, ressalta.

O presidente da Goiás Turismo, Leandro Garcia, não concorda que falta espaços para eventos em Goiânia, como é um questionamento frequente dos produtores culturais. Segundo ele, nunca chegou esse tipo de reclamação na pasta. “Jamais ninguém desistiu de trazer um evento para a cidade pela falta de lugares. Temos um cardápio farto, temos o Cel da OAB, o Jaó Music Hall, casas noturnas de todos os tamanhos e o Centro de Convenções. Não sinto essa dificuldade”, opina.