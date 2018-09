Magazine 'O Predador' estreia nesta quinta (13) e é esperado com ansiedade pelos saudosistas Ficção científica O Predador, que chega hoje aos cinemas, homenageia, em tom de continuidade, o clássico estrelado por Arnold Schwarzenegger

Mesmo tendo tudo para cair nas graças do público mais jovem, com uma mistura de violência, humor agressivo e muita ação, a volta do monstro que aterrorizou o público e o major Alan Dutch (Arnold Schwarzenegger) na década de 1980 está sendo esperada com maior ansiedade pelos mais velhos. É que, quem viu o eterno exterminador do futuro enfrentar o ser desconhecido ...