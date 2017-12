O POPULAR estreia programa de debate semanal Happy Hour da Notícia

Estreia, nesta sexta-feira (8), o programa semanal Happy Hour da Notícia, um debate sobre temas que movimentaram a semana em Goiás, no Brasil e no mundo. A partir das 17 horas, os seguidos do jornal no Facebook acompanharão a transmissão ao vivo.

O cenário, com pufes e mesinhas de centro, sugere um bate-papo informal acerca de temas tratados em cinco editorias do jornal: Vida Urbana (Cidades), Notícias, Esporte e Magazine.

Entre jornalistas e fotógrafos do POPULAR, seis pessoas debaterão os assuntos escolhidos.

O Happy Hour da Notícia entrará na grade fixa de programação do POPULAR no Facebook, assim como o esportivo Resenha na Redação, os programas de entrevistas dos períodos matutino e verpertino e outros que têm estreia prevista para as próximas semanas.