“O Poderoso Chefinho” tem exibição gratuita em shopping

A animação O Poderoso Chefinho (foto) será exibido gratuitamente nesta quinta-feira, às 19h30, no Cinema no Garden, que integra a programação do Flamboyant Garden Festival. A exibição é feita ao ar livre. Na história, um bebê falante que usa terno e carrega uma maleta misteriosa une forças com seu irmão mais velho invejoso para impedir que um inescrupuloso CEO acabe com o amo...