“O poder nas mãos da mulher não resulta em guerras”, diz Maitê Proença

Sua personagem na peça é uma viúva libertária e desbocada. Qual a característica dela mais se aproxima de sua personalidade?

Alice fala o que pensa, tem ideias próprias, fora dos estereótipos e condicionamentos sociais. Não tem freios ou medo, e assim, vai abrindo seu caminho.

O que realmente querem mulheres como a personagem de A Mulher de Bath?

Liberdade, reconhecimento, respeito por sua condição. O poder nas mãos da mulher não resulta em guerras e subordinação do mais fraco, mas em afeto, em respeito ao outro, em alegria e amor para quem transfere a soberania às suas mãos. Ela quer poder para deixar o outro melhor, menos preconceituoso, mais esclarecido e feliz.

Por que o texto de Geoffrey Chaucer se mantém tão atual?

Porque é coisa de gênio, desses iluminados que surgem a cada 500 anos. Nossa adaptação é absolutamente atual. A prova é o que tem acontecido: as pessoas vêm falar comigo depois do espetáculo. “Vou colocar isso em prática agora lá em casa!”, dizem as mulheres. Já os homens, às gargalhadas, pensam em como colocar um cabresto na abusada. Como a peça é cômica, tudo acontece num clima de brincadeira. É legal de ver a reação da plateia que sai contente.

A peça acaba falando bastante sobre casamento. É realmente uma instituição que favorece o mundo masculino?

Vivemos ainda em uma sociedade patriarcal. O que é permitido a homens não é concedido a mulheres. O jogo vai mudando lentamente, mas ainda subsiste.

Como foi a parceria com o Amir Haddad na concepção do espetáculo?

O Amir é um visionário maravilhoso. A modernidade vem dele, com um teatro despojado, que se comunica de forma próxima com o público. Tudo o que ele compreendeu em seis décadas como diretor, colocou em prática. O ator que está comigo em cena, é também o sonoplasta, e é quem muda o cenário, e que depois dança comigo, reage, dialoga. Tudo sem mistérios, à vista do público. Converso com a plateia diretamente, às vezes parece mais uma conversa mesmo.

Como tem sido a reação das plateias pelo País?

A peça é curta e intensa. A plateia fica atenta, ninguém olha para o celular. O público se diverte tanto quanto eu e o Alessandro, em cena. Temos o hábito de conversar com o público no final do espetáculo, e fizemos vídeos com depoimentos reveladores que estão na minha fanpage do Facebook.

O espetáculo fez um caminho inverso de outras produções, começando por excursionar pelo País e com estreia prevista para o Rio apenas em 2018. Por que essa opção?

Queremos levar esta mulher a todos os cantos do País. E optamos pela diversificação regional, neste início, a fim de conhecer reações diferentes e afinar o espetáculo. É importante pra mim conversar com o público, respeitá-lo, trazê-lo para perto.