Considerado por muitos como o pai do verso livre, Walt Whitman foi um poeta, ensaísta e jornalista norte-americano. O autor está por trás de Folhas de Relva, considerada um marco na literatura universal, principalmente dentro do gênero poético. A obra inova tanto do ponto de vista formal, pois inaugura o uso de versos livres e longas linhas rítmicas, quanto de conteúdo...