O monstro do lago

Ainda na infância, o cineasta Guillermo del Toro deu de cara com o filme O Monstro da Lagoa Negra (1954), do diretor Jack Arnold. A produção acompanha a história de Carl Maia, um pesquisador que descobre uma misteriosa criatura anfíbia, que pode ser o elo perdido entre duas espécies na Amazônia brasileira. Numa certa parte do filme, a criatura nada por baixo da atriz Julie Adams, numa cena épica do cinema de terror dos anos 50.

“Eu tinha 6 anos e senti algo inexplicável por ela. Senti algo pela criatura, que também era inexplicável. Achei que aquela cena era a coisa mais linda que tinha visto. Pensei que os dois terminariam juntos, o que não acontece. Foi assim que nasceu A Forma da Água”, revelou o diretor durante o lançamento do filme. Se Del Toro ganhar o Oscar de melhor direção, será a quarta vez que um mexicano leva o troféu na categoria em cinco anos, juntando-se a seus amigos Alfonso Cuarón (em 2014, com Gravidade), e Alejandro González Iñárritu (em 2015, com Birdman, e em 2016, com O Regresso).