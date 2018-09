Magazine 'O Mistério do Relógio na Parede' terá sessão para famílias com bebês

O filme O Mistério do Relógio na Parede é a produção escolhida nesta semana para o projeto CineMaterna, com sessão voltada para mães e pais com filhos pequenos. O longa-metragem foi o mais votado on-line desse mês do projeto e conta a aventura mágica de Lewis (Owen Vaccaro), garoto de 10 anos que acaba de perder seus pais. Por isso, vai morar com seu tio Jonathan (Jack...